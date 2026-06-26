Despiste de camião do lixo na Costa da Caparica obriga ao corte do IC20

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil disse que "estão cortadas as duas vias" devido ao despiste da viatura.

A mesma fonte indicou que estão no local, na Costa da Caparica, 21 operacionais, apoiados por cinco viaturas, sobretudo devido às "operações de desencarceramento" de um homem envolvido no acidente.

O alerta para o despiste do pesado foi dado às 05:12, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.