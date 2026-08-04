Despiste de mini-autocarro elétrico faz um morto e três feridos em Tomar

As duas vítimas graves foram transportadas para o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital de Abrantes com fraturas, enquanto o ferido ligeiro, o condutor do autocarro, está também a receber apoio psicológico, adiantou aquela fonte.





O acidente ocorreu cerca das 13:38, quando um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar (TUT), por razões ainda desconhecidas, se despistou e embateu na fachada do edifício principal do Hospital Nossa Senhora da Graça, junto à entrada destinada aos visitantes.



De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, foram mobilizados para o local os Bombeiros de Tomar, a PSP, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da ULS Médio Tejo, num total de oito viaturas e 17 operacionais.



Contactado pela Lusa, Tiago Carrão, presidente da Câmara de Tomar, no distrito de Santarém, afirmou que o veículo envolvido no acidente "pertence à frota do município, mas encontra-se atualmente concessionado", adiantando que as causas do despiste "ainda estão por apurar".



A ULS deixou um apelo à população para que não se desloque ao Hospital de Tomar por curiosidade e para que, em situações de doença não emergente, contacte previamente a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, para avaliação de sintomas e encaminhamento para a unidade de saúde adequada.





c/ Lusa

Apesar de "todas as manobras de reanimação realizadas pelas equipas de emergência", não foi possível "reverter a situação", disse a mesma fonte, acrescentando que a família está a receber acompanhamento psicológico.