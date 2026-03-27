Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13

O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

O alerta foi dado às 03:20 e, por volta das 04:00, a ocorrência encontrava-se em resolução com 13 operacionais no local auxiliados por seis veículos.