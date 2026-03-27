País
Despiste de motociclo causa vítima mortal na A13
Um condutor de motociclo morreu hoje na sequência de um despiste na Autoestrada 13 (A13) no município de Tomar, distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
O acidente ocorreu no quilómetro 130 da A13, na direção sul-norte, um pouco antes do nó de Valdonas, acrescentou a fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.
O alerta foi dado às 03:20 e, por volta das 04:00, a ocorrência encontrava-se em resolução com 13 operacionais no local auxiliados por seis veículos.
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