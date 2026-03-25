Despiste de veículo pesado causa ferido grave e interrompe ciculação na A19

"A via ainda está interdita porque o camião ao tombar ficou a obstruir o sentido sul-norte e norte-sul", disse a mesma fonte, notando que o acidente com o veículo de mercadorias ocorreu "mesmo à frente do shopping de Leiria".

Do acidente resultou um ferido grave, que foi transportado para o hospital.

O alerta foi dado às 00:59 e às 06:00 ainda se encontravam no terreno cinco operacionais auxiliados por três viaturas, que estão a proceder à remoção do camião e à limpeza da via.