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Despiste de veículo pesado causa ferido grave e interrompe ciculação na A19
O despiste hoje de um veículo pesado na Autoestrada 19 (A19) resultou num ferido grave e na interrupção da circulação na via, nos dois sentidos, na zona de Leiria, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
"A via ainda está interdita porque o camião ao tombar ficou a obstruir o sentido sul-norte e norte-sul", disse a mesma fonte, notando que o acidente com o veículo de mercadorias ocorreu "mesmo à frente do shopping de Leiria".
Do acidente resultou um ferido grave, que foi transportado para o hospital.
O alerta foi dado às 00:59 e às 06:00 ainda se encontravam no terreno cinco operacionais auxiliados por três viaturas, que estão a proceder à remoção do camião e à limpeza da via.
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