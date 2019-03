Despiste de viatura seguido de atropelamento em Castro Daire provoca duas mortes

Lusa08 Mar, 2019, 18:54 | País

Segundo Ana Rita Oliveira, tratou-se do "despiste de uma viatura ligeira, ainda com causas desconhecidas, seguido de um atropelamento" em que foram colhidas duas mulheres que seguiam na berma da Estrada Nacional 225, no Alto de Farejinhas, no distrito de Viseu.

O óbito foi declarado no local.

A adjunta do comando disse ainda que as mulheres, de 58 e 62 anos, "eram residentes na aldeia" de Farejinhas e o condutor, de 45 anos e de residência ainda desconhecida, "sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Viseu".

O alerta do acidente foi dado às 15:43, tendo sido mobilizados o helicóptero de Santa Comba Dão, duas viaturas da GNR, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São Teotónio de Viseu, a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de São Pedro do Sul, três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Farejinhas e quatro dos de Castro Daire, num total de 27 operacionais.