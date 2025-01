Despiste em Odemira fere cinco bombeiros

Segundo a fonte do comando sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) do Alentejo Litoral, um veículo pesado de combate a incêndios despistou-se, pouco antes das 20h10, na estrada municipal que liga Boavista dos Pinheiros a Saboia, no concelho de Odemira, distrito de Beja.

Do acidente resultaram ferimentos nos cinco elementos da corporação de Odemira, entre os 37 e os 43 anos, quatro com gravidade e um leve.

Dois dos feridos graves foram transportados por via terrestre para o Hospital de Portimão, acompanhados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Outros dois feridos com gravidade foram transportados num helicóptero para Lisboa, um para o Hospital de Santa Maria e outro para São José, enquanto o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital de Beja.

Os bombeiros tinham sido ativados para uma ocorrência de incêndio, que se verificou ser resultado de uma "queimada de sobrantes", e sofreram o despiste quando regressavam à corporação.

No local, estiveram 39 operacionais apoiados por 16 veículos e um meio aéreo, das corporações de Odemira, Ourique, Vila Nova de Milfontes, Cercal do Alentejo, Alvalade e a estrutura do comando sub-regional da ANEPC do Alentejo Litoral.