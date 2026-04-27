"Desvalorização objetiva". Pedro Delgado Alves explica reação na sessão solene do 25 de Abril

"Desvalorização objetiva". Pedro Delgado Alves explica reação na sessão solene do 25 de Abril

Pedro Delgado Alves explicou à RTP porque virou as costas a Aguiar-Branco na sessão solene do 25 de Abril. Alegou que o presidente da Assembleia da República "desvalorizou" e "caricaturou" temas relativos à transparência nos cargos políticos.

Inês Moreira Santos - RTP /
Rodrigo Antunes - Lusa

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"Há uma parcela significativa do discurso (...) que procede a uma desvalorização objetiva - eu diria que intencional, se não não estaria no discurso - destes temas da transparência e da forma como devem ser escrutinados os titulares de cargos políticos", começou por explicar o deputado do Partido Socialista.

De acordo com Pedro Delgado Alves, o presidente da Assembleia da República "desvalorizou, reputando todas estas matérias como um chavão ou como lugares comuns," e "caricaturou, procurando ridicularizar obrigações declarativas, e até desinformou, porque muitas das questões que coloca nem sequer correspondem ao que a lei determinada".

O deputado negou ter-se sentido, de alguma forma, ofendido: "Uma lei não ofende".

No entanto, acusou Aguiar-Branco de, num discurso no 25 de Abril, desvalorizar "estes temas" que "desalinhariam Portugal das recomendações internacionais", como no caso da corrupção.

Pedro Delgado Alves considerou que o presidente da Assembleia da República propõe um "recuo nestas matérias de transparência".


"No contexto em que aquelas afirmações são proferidas, acho que não podemos também fazer de conta que a Democracia não tem sentido vários elementos de compressão das obrigações de transparência e de publicidade que existem", disse ainda.

E acrescentou: "Não interrompi ninguém. Não insultei ninguém. (...) Não fiz nenhum protesto que, de alguma maneira, perturbasse a sessão".
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