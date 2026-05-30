Detida mulher em Oeiras por tráfico de pessoas e exploração laboral

A Polícia Judiciária divulgou, em comunicado, que através Unidade Nacional Contraterrorismo, "em investigação desenvolvida pela Secção Central de Combate ao Banditismo, deteve ontem, na zona de Oeiras, uma mulher, de nacionalidade portuguesa, de 48 anos, fortemente indiciada pela prática do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral".

A vítima foi aliciada em Angola para vir para Portugal com uma proposta de trabalho para cuidar de crianças e uma remuneração correspondente ao salário mínimo, promessas que não se confirmaram.

"Já em território nacional, terá passado a desempenhar também tarefas domésticas de forma continuada, sem contrato de trabalho, sem horários definidos e com pagamentos irregulares e muito inferiores ao acordado, num quadro de especial vulnerabilidade, dependência e isolamento", refere ainda o comunicado.

As autoridades encontraram indícios de "práticas de controlo e intimidação sobre a vítima, designadamente a limitação das suas saídas da residência, o condicionamento dos contactos com o exterior, a retenção do passaporte e do telemóvel, bem como o acesso e cópia de conteúdos existentes no aparelho telefónico".

No decurso da operação, foram cumpridos um mandado de detenção e foi feita uma busca domiciliária.

A detida ficou a aguardar o desenrolar do processo sujeita a "apresentações trissemanais, entrega dos passaportes angolano e português e proibição de se ausentar de Portugal", acrescentou ainda a PJ.

C/Lusa