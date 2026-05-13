Detido fugiu do tribunal de Ponte de Sor durante preparação de interrogatório

Um arguido detido conseguiu evadir-se do Tribunal de Ponte de Sor durante a preparação de um interrogatório judicial relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.



Segundo o Conselho Superior da Magistratura, foram efetuados vários disparos no interior e nas imediações do edifício e os militares da GNR presentes iniciaram de imediato a perseguição ao suspeito, tendo o tribunal sido encerrado por razões de segurança durante o restante período de funcionamento.



Até ao momento, não há registo de que o cidadão tenha sido detido.



Em comunicado enviado à RTP, o Conselho Superior da Magistratura revela que nos últimos meses foram registados “vários episódios de distúrbios e agressões associados à presença de grupos rivais em tribunais da comarca, situações que chegaram a exigir intervenção policial”.



Na sequência dessas ocorrências, os órgãos de gestão da comarca de Portalegre solicitaram avaliações relativas ao reforço das condições de segurança dos edifícios judiciais, incluindo a eventual instalação de dispositivos de controlo de acessos, como pórticos detetores de metais, sistemas de videovigilância e reforço de vigilância presencial.



“No passado mês de abril, a comarca de Portalegre tinha já reportado preocupações relacionadas com as condições de segurança em tribunais sem vigilância permanente”, lê-se ainda no comunicado.



“Os factos hoje ocorridos reforçam a necessidade de assegurar condições de segurança adequadas nos tribunais, garantindo a proteção de todos os profissionais e cidadãos que utilizam os edifícios judiciais”, conclui.

