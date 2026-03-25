Detido no distrito da Guarda francês suspeito da morte de duas mulheres



O detido é ex-polícia e jogador de rugby francês. As duas mulheres, encontradas mortas em Portugal, serão a atual e anterior companheira.





Com ele, as autoridades portuguesas encontraram o filho de 12 anos, do primeiro casamento, e uma menina de quase dois anos, do último.





Recentemente Cédric Prizzon requereu a guarda das crianças e perdeu em tribunal.



De acordo com a GNR de Mêda, o homem foi mandado parar numa ação de fiscalização rodoviária na nacional 102. Os documentos que apresentou levantaram suspeitas, vindo-se a confirmar que eram falsificados. Tinha também na sua posse uma arma ilegal.





"No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 102, os militares da Guarda abordaram uma viatura ligeira. No decorrer da fiscalização, o condutor apresentou documentos que suscitaram suspeitas quanto à sua autenticidade, tendo-se confirmado tratar-se de documentos falsificados, bem como sido detetada a posse de uma arma de fogo sem documentação legal", lê-se no comunicado da GNR enviado às redações.





Acrescenta que o suspeito "foi detido em flagrante delito pelos crimes de falsificação de documentos e de posse ilegal de arma".



A GNR apurou que o detido "se encontrava referenciado como suspeito da prática de crimes graves, designadamente rapto e outros ilícitos criminais de elevada gravidade, incluindo a suspeita de homicídio".



As autoridades francesas tinham lançado um alerta na sexta-feira e a articulação com a polícia portuguesa funcionou.





O procurador francês diz que continuam em articulação com as autoridades nacionais para a total investigação deste caso que deixou a pequena aldeia francesa de onde desapareceram as mulheres e as crianças em estado de choque.

