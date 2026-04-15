Detido pela PJ homem que atirou "cocktail molotov" durante Marcha pela Vida

A PJ explica, em comunicado divulgado hoje, que o homem, detido na terça-feira, está indiciado pela "tentativa da prática dos crimes de infrações terroristas", posse de arma proibida, incêndio, explosão e "outras condutas especialmente perigosas e de ofensas à integridade física grave".

O homem já tinha sido detido pela PSP, por posse de arma proibida, no dia da manifestação, que decorreu a 21 de março, junto à Assembleia da República, e ficou obrigado a apresentar-se diariamente às autoridades.