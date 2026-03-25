Detidos dez suspeitos de tráfico de droga em operação da PSP em Lisboa

Dez pessoas foram detidas e constituídas arguidas durante uma operação de combate ao tráfico de droga na Alta de Lisboa, revelou esta quarta-feira a Polícia de Segurança Pública.O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica, em comunicado, que foram detidos na terça-feira nove homens e uma mulher com idades entre os 18 e os 44 anos.



Ainda segundo o Cometlis, quatro dos suspeitos foram detidos em flagrante delito no decurso da operação, que passou pela execução de 14 mandados de busca na Alta de Lisboa e Camarate, concelho de Loures.

A PSP apreendeu 650 doses de cocaína, 112 de haxixe, 140 de heroína, 5.200 euros em numerário, três espingardas de calibre 12, uma pistola, dezenas de munições de diferentes calibres, uma soqueira, dois cofres e outros materiais presumivelmente ligados ao tráfico de droga.

Detidos nas instalações do Cometlis, os suspeitos aguardam o primeiro interrogatório judicial para conhecerem as medidas de coação.



c/ Lusa