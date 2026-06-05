País
Detidos na manifestação em dia de greve geral presentes a tribunal esta sexta-feira
Os seis detidos na quarta-feira ao final junto ao Parlamento, em Lisboa, após a manifestação da CGTP em dia de greve geral, vão ser presentes a tribunal.
O subintendente e diretor do gabinete da Imprensa e Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública (PSP), Sérgio Soares, explicou à agência Lusa que cinco indivíduos continuam detidos e um foi libertado, tendo sido notificado para comparecer hoje no Campus da Justiça.
Os cinco que continuam detidos (quatro homens, com 22, 24, 26 e 34 anos e uma mulher, de 26 anos) "são suspeitos da prática do crime de resistência e coação sobre funcionário".
Um homem que foi libertado "é suspeito de crime de dano", precisou o porta-voz, adiantando que todos vão ser ouvidos durante a manhã no Campus da Justiça, em Lisboa.
Os confrontos com os grupos junto ao Parlamento aconteceram já depois de terminada a manifestação promovida pela central sindical CGTP-In, em dia de greve nacional, que decorreu com normalidade.
A manifestação da Intersindical terminou cerca das 16h15, ficando os profissionais da PSP a desimpedir de objetos as ruas em frente ao Parlamento e adjacentes.
Contudo, por volta das 18h00, um grupo de dezenas de jovens voltaram a colocar as barreiras metálicas retiradas pela PSP e tentaram assim cortar o trânsito naquela zona.
Após a ação da PSP, que interveio com bastonadas, os manifestantes fugiram pelas ruas limítrofes, ficando a situação mais tranquila pela 19h00, mas mantendo-se a PSP no local enquanto as ruas eram desimpedidas dos caixotes queimados e outros detritos.
O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou "total confiança" na PSP, após os confrontos com os manifestantes, sublinhando que a atuação policial foi "ponderada, profissional e responsável".
Os cinco que continuam detidos (quatro homens, com 22, 24, 26 e 34 anos e uma mulher, de 26 anos) "são suspeitos da prática do crime de resistência e coação sobre funcionário".
Um homem que foi libertado "é suspeito de crime de dano", precisou o porta-voz, adiantando que todos vão ser ouvidos durante a manhã no Campus da Justiça, em Lisboa.
Os confrontos com os grupos junto ao Parlamento aconteceram já depois de terminada a manifestação promovida pela central sindical CGTP-In, em dia de greve nacional, que decorreu com normalidade.
A manifestação da Intersindical terminou cerca das 16h15, ficando os profissionais da PSP a desimpedir de objetos as ruas em frente ao Parlamento e adjacentes.
Contudo, por volta das 18h00, um grupo de dezenas de jovens voltaram a colocar as barreiras metálicas retiradas pela PSP e tentaram assim cortar o trânsito naquela zona.
Após a ação da PSP, que interveio com bastonadas, os manifestantes fugiram pelas ruas limítrofes, ficando a situação mais tranquila pela 19h00, mas mantendo-se a PSP no local enquanto as ruas eram desimpedidas dos caixotes queimados e outros detritos.
O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou "total confiança" na PSP, após os confrontos com os manifestantes, sublinhando que a atuação policial foi "ponderada, profissional e responsável".