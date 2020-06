Dexametasona. Uso farmacológico na covid-19 é "boa notícia"

O médico intensivista Roberto Roncon de Albuquerque argumenta que, a confirmarem-se por métodos independentes os resultados do ensaio clínico do uso da dexametasona em casos de covid-19, isso é uma %u201Cboa notícia%u201D que dá %u201Cesperança%u201D aos doentes com o novo coronavírus.