Dez anos de radares. Mais de 3,6 milhões apanhados em excesso de velocidade
As infrações têm vindo a sofrer uma redução ligeira desde 2023. Em 2024 foram 477.297, no ano seguinte 418.783 e, até julho deste ano, 163.951.
Em dez anos de funcionamento do SINCRO - o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) - foram detetados para lá dos limites legais mais de 3,6 milhões de condutores. O balanço foi divulgado esta quarta-feira pela agência Lusa.
Ao todo, no espaço de uma década, os radares detetaram 3.611.645 infrações por excesso de velocidade, com as coimas a estabelecerem marcas históricas em 2023, num total de 671.709.O SINCRO nasceu em 2016 com a instalação progressiva dos atuais 123 Locais de Controlo de Velocidade (LCV), entre os quais 100 de Velocidade instantânea (VI) e 23 de Velocidade Média (VM).
O segundo ano com o maior número de infrações apuradas pelo SINCRO foi 2018. Houve então 515.838 multas.