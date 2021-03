DGS estabeleceu "linhas vermelhas" que irão determinar a forma de desconfinamento

A incidência não pode ultrapassar os 60 casos por 100 mil habitantes. Portugal tem nesta altura 105. Se chegarmos aos 240 casos, teremos novamente medidas mais restritivas.



Outro critério é o R. O índice que mede a evolução do contágio tem também de estar abaixo de 1.



Já as camas ocupadas nos cuidados intensivos não podem ultrapassar, depois do desconfinamento, as 245, outro valor considerado crítico. Ontem Portugal tinha ainda 253 internados em UCI .



A percentagem de testes positivos não pode também ser superior a quatro por cento e o rastreio de casos e contactos tem de ser feito em 24 horas e abranger 90 por cento dos casos notificados.



As novas variantes são igualmente um dos fatores decisivos para apertar o controlo da pandemia.