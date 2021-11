DGS recomenda doses de reforço com vacinas de Pfizer e Moderna

A norma atualizada pela Direção-Geral da Saúde explica que a recomendação para as doses de reforço se aplica independentemente da vacina que foi aplicada no primeiro esquema. Exclui, no entanto, quem recuperou da infeção pelo novo coronavírus.

A DGS recorda que, “se o esquema vacinal primário tiver sido realizado com uma vacina de mRNA, a dose de reforço deverá ser da mesma marca”.



Na quarta-feira, porém,“Porque nunca perdemos de vista aqueles que têm de cuidar de nós, vamos muito em breve começar com a terceira dose de reforço para profissionais de saúde, algo que já estava programado e aprovado pela Comissão Técnica de Vacinação”, dizia ontem o governante, ao intervir na sessão pública de apresentação de resultados de um inquérito à população sobre a saúde em Portugal, que teve lugar na Ordem dos Médicos, em Lisboa., para afiançar que, até final da semana, seria divulgada uma orientação.

“Valores de universalidade”

A Direção-Geral da Saúde enfatiza que, tendo por objetivo salvar vidas, através da redução da mortalidade, dos internamentos e dos surtos, sobretudo nas populações mais vulneráveis, a par de preservar a resistência dos sistemas de saúde, de resposta à pandemia e do Estado e de atenuar os respetivos impactos económico e social.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.180 pessoas e registaram-se 1.092.666 casos de infeção pelo vírus que provoca a Covid-19.



Outras duas normas referentes às vacinas da Moderna e da Pfizer foram atualizadas: para a da Moderna – Spikevax - , a DGS aponta os 12 anos como idade mínima, com intervalo recomendado de 28 dias; a da Pfizer – Comirnaty - foi aprovada na União Europeia em pessoas com idade igual ou superior a 12 anos e o intervalo entre as duas doses primárias é de 21 a 28 dias.

A posição da Liga dos Bombeiros



Também na quarta-feira, a Liga dos Bombeiros veio reivindicar, em comunicado, o reforço da vacinação para os bombeiros com a terceira dose:A instituição assinalou que o reforço vacinal para os bombeiros decorre da proposta por parte da Ordem dos Médicos que exortou o Governo a administrar a terceira dose da vacina aos profissionais de saúde.

A Liga defendeu, por último, que o reforço da vacina contra a Covid-19 vai garantir que os bombeiros possam “prosseguir a sua atividade solidária e competente com as necessárias condições de saúde e bem-estar”.