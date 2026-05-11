País
DGS sem registo de portugueses que contactaram com casos de hantavírus
À medida que as autoridades tentam seguir os casos confirmados e suspeitos de hantavirus, a Direção-Geral de Saúde esclarece que não há portugueses referenciados.
Nos contactos mantidos com outros países, Rita Sá Machado diz à rádio RTP Antena 1 e à RTP Notícias que não se registam portugueses no rastreamento feito até ao momento.
As autoridades têm dado prioridade no contacto aos passageiros dos voos onde seguiram casos confirmados de infeção por hantavírus. A diretora-geral da Saúde fala de quatro voos em que, "por ser algo tão mediático, optou-se por alertar todos os passageiros desses voos".
"Durante esse trabalho havia diferentes nacionalidades e havia pessoas que iriam para todo o mundo, mas até ao momento não havia nada que ligasse efetivamente aqui também a portugueses", diz Rita Sá Machado.
A responsável sublinha que não há esse registo "como contacto e como caso suspeito", acrescentando também que o trabalho das autoridades prossegue e que ainda não está fechado.
Até ao momento, há apenas o registo de um português que fazia parte da tripulação do cruzeiro Hondius e que "irá seguir viagem para os Países Baixos", refere.
A responsável sublinha que não há esse registo "como contacto e como caso suspeito", acrescentando também que o trabalho das autoridades prossegue e que ainda não está fechado.
Até ao momento, há apenas o registo de um português que fazia parte da tripulação do cruzeiro Hondius e que "irá seguir viagem para os Países Baixos", refere.