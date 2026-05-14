Dia da Espiga. Tradição de compra do ramo mantém-se viva em Lisboa

No meio de Lisboa, junto à porta do Hospital Egas Moniz, Lurdes tem três alguidares cheios de ramos de Espiga. Já não é o primeiro ano em que vende neste local e tem corrido sempre bem, diz.





Este ano traz cerca de 200 ramos. Vive na freguesia da Ajuda e foi lá que colheu malmequeres, papoilas e ramos de oliveira num terreno vizinho. As espigas foram compradas no mercado.





João quer comprar dois ramos de Espiga para "manter a tradição na familia".

Junto à estação do Cais do Sodré, Paulo também está a vender o ramo de Espiga e diz que o negócio está a correr bem, com muita afluência. Ermelinda no meio da correria para apanhar os transportes para o trabalho compra um ramo. O preço é 3 euros e meio.





Diz que preferia passar o dia no campo a apanhar e a fazer ela própria o ramo, como acontecia na sua terra de infância, junto a Leiria. Como não consegue, vai compra-lo e leva-lo para casa, cumprindo assim a tradição.

Neste dia celebra-se a consagração da Primavera e de acordo com a tradição católica, a subida de Cristo ao céu, 40 dias após a ressurreição, a Páscoa.





Mas para além de uma comemoração religiosa, o Dia da Espiga é um ritual antigo ligado à terra e aos ciclos naturais.





Segundo a tradição, o Dia da Espiga era um dia de descanso e uma oportunidade para aproveitar o início do bom tempo para sair num passeio pelos campos, fazer um piquenique e compor o tradicional ramo da espiga.

“Quem tem trigo de Ascensão, todo ano terá pão”

Este é um ditado antigo que acompanha o Ramo da Espiga que inclui espigas de trigo e flores silvestres, como papoilas ou malmequeres, raminhos de oliveira, alecrim e videira.





Cada elemento tem o seu significado segundo a sabedoria popular: as espigas representam o pão, como a base do sustento da família, e a fecundidade. A papoila significa amor, vida. O malmequer simboliza a riqueza e prosperidade. A oliveira significa Paz e a Luz Divina. O alecrim representa a saúde, força e resiliência. A videira simboliza o vinho e a alegria.





Alguns destes significados passados de geração em geração vão tendo interpretações ligeiramente diferentes dependendo de cada um.

Segundo os costumes antigos, o ramo deve ser colocado atrás da porta de entrada de casa e deve ser substituído no ano seguinte, por um ramo novo, como símbolo de sorte e prosperidade do lar.