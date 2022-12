Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Autarquias vão eliminar barreiras na via pública

Vão ser assinados hoje 114 contratos com as autarquias para a eliminação de barreiras na via pública. Neste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Secretária de Estado da Inclusão esteve aqui na RTP e reconheceu que ainda há muito a fazer em matéria de acessibilidades.