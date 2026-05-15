País
Dique do Mondego. Reabriram as comportas do canal condutor geral
Três meses depois do rebentamento do dique dos Casais, a água está de volta aos canais de rega do Mondego, em Coimbra. A ministra do Ambiente esteve presente no momento em que reabriram, esta sexta-feira, as comportas do sistema hidráulico
A falar aos jornalistas, em Coimbra, Maria da Graça Carvalho explicou que houve um esforço para "aligeirar todos os processos nas zonas de calamidade", para acelerar as obras das estruturas danificadas pelo mau tempo.
"Cumprimos com todo o rigor os procedimentos da Administração Pública e deveríamos fazer disto a regra normal das nossas obras", admitiu a ministra.
Está concluído e reaberto o canal de rega, mas as obras do dique continuam.
"Há obras estruturais do dique que continuam. O canal de rega, que era essencial para dar água aos agricultores do Baixo Mondego, às indústrias que existem aqui nesta zona e também ao consumo doméstico urbano da Figueira da Foz, ficou concluído e tem água a correr".
A governante avançou que as obras do dique do Mondego "vão ficar concluídas até ao final do ano". E, logo no início do próximo ano, será feita a "limpeza dos diques, a manutenção".
"Cumprimos com todo o rigor os procedimentos da Administração Pública e deveríamos fazer disto a regra normal das nossas obras", admitiu a ministra.
Está concluído e reaberto o canal de rega, mas as obras do dique continuam.
"Há obras estruturais do dique que continuam. O canal de rega, que era essencial para dar água aos agricultores do Baixo Mondego, às indústrias que existem aqui nesta zona e também ao consumo doméstico urbano da Figueira da Foz, ficou concluído e tem água a correr".
A governante avançou que as obras do dique do Mondego "vão ficar concluídas até ao final do ano". E, logo no início do próximo ano, será feita a "limpeza dos diques, a manutenção".
"Estamos a investir 20 milhões no Baixo Mondego", frisou.
De recordar que as fortes chuvadas deram origem canal ao rebentamento do canal que e provocou o abatimento de uma das vias da auto-estrada, em Coimbra, a 11 de fevereiro.
A ordem dos Engenheiros vai entregar também esta sexta-feira à ministra do Ambiente o relatório que fez sobre as cheias, e as propostas para rever os modelos de gestão de risco.