Dique do Mondego. Reabriram as comportas do canal condutor geral

"Estamos a investir 20 milhões no Baixo Mondego", frisou.





De recordar que as fortes chuvadas deram origem canal ao rebentamento do canal que e provocou o abatimento de uma das vias da auto-estrada, em Coimbra, a 11 de fevereiro.





A ordem dos Engenheiros vai entregar também esta sexta-feira à ministra do Ambiente o relatório que fez sobre as cheias, e as propostas para rever os modelos de gestão de risco.



A falar aos jornalistas, em Coimbra, Maria da Graça Carvalho explicou que houve um esforço para "aligeirar todos os processos nas zonas de calamidade", para acelerar as obras das estruturas danificadas pelo mau tempo., admitiu a ministra.A governante avançou que as obras do dique do Mondego "vão ficar concluídas até ao final do ano". E, logo no início do próximo ano, será feita a "limpeza dos diques, a manutenção".