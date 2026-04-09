Direção Executiva do SNS admite mais urgências regionais de obstetrícia

É, aliás, uma das recomendações da análise também aos serviços das Caldas da Rainha e Santarém feitos pela Comissão de Saúde da Mulher e Criança.



O Algarve é outra zona crítica, mas a Direção Executiva reconhece que é necessária cautela no avanço das concentrações.



A Urgência Regional de Loures, na Unidade de Vila Franca de Xira, foi a primeira e o balanço é positivo.



Segue-se a do Barreiro no Garcia de Orta, em Almada, na próxima quarta-feira.