País
Direção Executiva do SNS admite mais urgências regionais de obstetrícia
A Direção Executiva do SNS admite que a Zona Oeste, em particular o Hospital de Leiria, pode vir a ter também uma Urgência Regional de Obstetrícia.
O Algarve é outra zona crítica, mas a Direção Executiva reconhece que é necessária cautela no avanço das concentrações.
A Urgência Regional de Loures, na Unidade de Vila Franca de Xira, foi a primeira e o balanço é positivo.
Segue-se a do Barreiro no Garcia de Orta, em Almada, na próxima quarta-feira.