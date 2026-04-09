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Direção Executiva do SNS admite mais urgências regionais de obstetrícia

Direção Executiva do SNS admite mais urgências regionais de obstetrícia

A Direção Executiva do SNS admite que a Zona Oeste, em particular o Hospital de Leiria, pode vir a ter também uma Urgência Regional de Obstetrícia.

RTP /
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É, aliás, uma das recomendações da análise também aos serviços das Caldas da Rainha e Santarém feitos pela Comissão de Saúde da Mulher e Criança.

O Algarve é outra zona crítica, mas a Direção Executiva reconhece que é necessária cautela no avanço das concentrações.

A Urgência Regional de Loures, na Unidade de Vila Franca de Xira, foi a primeira e o balanço é positivo.

Segue-se a do Barreiro no Garcia de Orta, em Almada, na próxima quarta-feira.
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