País
Direção-Geral de Saúde alerta para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal Continental
Em causa está uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África que transporta poeiras em suspensão.
Em comunicado, a DGS sublinha que estas partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana, em especial nos grupos mais vulneráveis como as crianças e idosos.
A DGS aconselha por isso a população em geral a evitar esforços prolongados, bem como a restrição da atividade fisica ao ar livre.
Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos e no caso de agravamento de sintomas devem contactar a linha sns 24.
A DGS aconselha por isso a população em geral a evitar esforços prolongados, bem como a restrição da atividade fisica ao ar livre.
Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos e no caso de agravamento de sintomas devem contactar a linha sns 24.