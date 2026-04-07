Direção-Geral de Saúde alerta para a fraca qualidade do ar até quinta-feira em Portugal Continental

Em comunicado, a DGS sublinha que estas partículas inaláveis têm efeitos na saúde humana, em especial nos grupos mais vulneráveis como as crianças e idosos.



A DGS aconselha por isso a população em geral a evitar esforços prolongados, bem como a restrição da atividade fisica ao ar livre.



Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos e no caso de agravamento de sintomas devem contactar a linha sns 24.