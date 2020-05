Diretor da Administração do Hospital Garcia de Orta demitido

DR

A administração do hospital Garcia De Orta Em Almada justifica a demissão do diretor do serviço de ginecologia e obstetrícia com uma atuação institucionalmente incorreta. Os médicos do serviço de ginecologia e obstetrícia do hospital ameaçam demitir-se em bloco devido ao afastamento do diretor do serviço.