Diretor nacional da PSP não revela se agentes suspeitos de tortura estão em funções

"Revejo-me nas alegações [do ministro] e espero que no futuro seja feita justiça", disse.





O caso está a ser investigado pelo Ministério Público e há sete polícias em prisão preventiva. Para além disso, a IGAI abriu processos disciplinares a vários agentes da PSP.

Questionado pelos jornalistas esta terça-feira, Luís Carrilho lembra apenas que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu vários processos disciplinares ao caso de alegada tortura levado a cabo por agentes da PSP na esquadra do Rato, em Lisboa, mas não esclarece se os agentes alvo do inquérito estão em funções ou suspensos.O diretor nacional da PSP acredita também que o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, vai trazer melhores condições aos polícias em Portugal.Sem nunca revelar se concorda com a equiparação do suplemento atribuído aos profissionais da Polícia Judiciária, Luís Carrilho mostrou confiança nas negociações dos sindicatos com Luís Neves.