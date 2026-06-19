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Diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente Bruno Pinto
O diretor nacional da PSP diz que é preciso esperar que a sentença do caso Odair Moniz transite em julgado para uma decisão sobre o futuro do agente acusado de homicídio.
Rui Carrilho lembra ainda que o processo disciplinar interno, instaurado pela inspeção-geral da Administração Interna, ainda corre e que, para já, o agente continua suspenso de funções.
O diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente.