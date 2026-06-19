Diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente Bruno Pinto

O agente foi condenado a três anos e meio de pena suspensa pela morte de Odair Moniz, na Cova da Moura, na Amadora, em outubro de 2024.



Rui Carrilho lembra ainda que o processo disciplinar interno, instaurado pela inspeção-geral da Administração Interna, ainda corre e que, para já, o agente continua suspenso de funções.



O diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente.