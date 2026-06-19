Última Hora
Chega vota contra proposta do Governo do pacote laboral e reforma é chumbada

Diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente Bruno Pinto

Diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente Bruno Pinto

O diretor nacional da PSP diz que é preciso esperar que a sentença do caso Odair Moniz transite em julgado para uma decisão sobre o futuro do agente acusado de homicídio.

RTP /
VER MAIS
O agente foi condenado a três anos e meio de pena suspensa pela morte de Odair Moniz, na Cova da Moura, na Amadora, em outubro de 2024.

Rui Carrilho lembra ainda que o processo disciplinar interno, instaurado pela inspeção-geral da Administração Interna, ainda corre e que, para já, o agente continua suspenso de funções.

O diretor Nacional da PSP reitera solidariedade para com o agente.
PUB
PUB