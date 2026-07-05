Disparam queixas de falhas no abastecimento de água em Almada

Disparam queixas de falhas no abastecimento de água em Almada

O problema agravou-se com uma rotura de grandes dimensões que interrompeu o fornecimento de água em várias zonas. Nesta altura, esta situação concreta está resolvida mas o problema de fundo das falhas de abastecimento de água no concelho de Almada, como na Costa de Caparica e Charneca de Caparica, Feijó e Laranjeiro mantem-se e sem previsão de data para ficar resolvido.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Arlinda Brandão

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A rádio pública ouviu Luís Palma, o presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada que garante que estão a ser tomadas algumas medidas mas que não estão a conseguir evitar falhas de abastecimento. 

Havia a expetativa de que com uma captação recente se conseguisse minimizar a situação mas houve contratempos "o novo furo ainda não está a captar o suficiente para se aproximar dos níveis de consumo que neste momento são exigidos, quando começar a funcionar o outro furo, que desejamos que seja até ao final deste mês, já é mais um reforço".

Na passada sexta-feira tinha sido avançado pelo presidente do SMAS que a "situação estava mais regularizada; que faltar água em absoluto só muito pontualmente e por curtos períodos do tempo" ; Mas Luís Palma em declarações hoje explicou que nessa altura "era essa a perspetiva que efetivamente tinhamos, como compreenderão depois começaram a surgir outros problemas que dificultaram essa nossa intenção e aquilo que era o que nós tinhamos previsto".

E refere que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada estão a fazer um "esforço enorme numa situação muito sensível e o plano para resolver este problema está em execução mas é um problema que vai levar o seu tempo a resolver tendo em conta os investimentos que estamos a fazer; e o resultado desses investimentos só se vão ver mais tarde". E relembra que uma outra captação ou furo vai avançar até ao final do mês de julho e mais duas ainda até ao final do ano.

A rádio pública questionou o presidente do SMAS de Almada sobre que previsão há para haver uma solução, ao que Luís Palma responde que "não é possível para já termos a resolução que todos desejariamos. Não há data. Nós agora não estamos em condições de garantir esses prazos. Estamos a gerir isto permanentemente para que possamos ter uma resolução o mais breve possível".

Esta  situação acontece  tendo em conta que as reservas de água do municipio estão baixas, numa altura de maior procura "está a haver consumo superior à capacidade de captação que temos. E este aumento faz com que não consigamos ter a água na quantidade que desejamos para fazer o abastecimento de forma normal".

Petição exige medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água
Nos últimos dias moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição que conta já com quase quatro mil assinaturas, e em que os peticionários exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

Os peticionários pedem ainda uma intervenção urgente para que este problema seja resolvido com a maior brevidade possível e manifestam-se "profundamente preocupados e indignados perante as frequentes interrupções no abastecimento de água" que têm afetado parte do concelho de Almada

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