País
Disparam queixas de falhas no abastecimento de água em Almada
O problema agravou-se com uma rotura de grandes dimensões que interrompeu o fornecimento de água em várias zonas. Nesta altura, esta situação concreta está resolvida mas o problema de fundo das falhas de abastecimento de água no concelho de Almada, como na Costa de Caparica e Charneca de Caparica, Feijó e Laranjeiro mantem-se e sem previsão de data para ficar resolvido.
Arlinda Brandão
A rádio pública ouviu Luís Palma, o presidente dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada que garante que estão a ser tomadas algumas medidas mas que não estão a conseguir evitar falhas de abastecimento.
Havia a expetativa de que com uma captação recente se conseguisse minimizar a situação mas houve contratempos "o novo furo ainda não está a captar o suficiente para se aproximar dos níveis de consumo que neste momento são exigidos, quando começar a funcionar o outro furo, que desejamos que seja até ao final deste mês, já é mais um reforço".
Na passada sexta-feira tinha sido avançado pelo presidente do SMAS que a "situação estava mais regularizada; que faltar água em absoluto só muito pontualmente e por curtos períodos do tempo" ; Mas Luís Palma em declarações hoje explicou que nessa altura "era essa a perspetiva que efetivamente tinhamos, como compreenderão depois começaram a surgir outros problemas que dificultaram essa nossa intenção e aquilo que era o que nós tinhamos previsto".
E refere que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada estão a fazer um "esforço enorme numa situação muito sensível e o plano para resolver este problema está em execução mas é um problema que vai levar o seu tempo a resolver tendo em conta os investimentos que estamos a fazer; e o resultado desses investimentos só se vão ver mais tarde". E relembra que uma outra captação ou furo vai avançar até ao final do mês de julho e mais duas ainda até ao final do ano.
A rádio pública questionou o presidente do SMAS de Almada sobre que previsão há para haver uma solução, ao que Luís Palma responde que "não é possível para já termos a resolução que todos desejariamos. Não há data. Nós agora não estamos em condições de garantir esses prazos. Estamos a gerir isto permanentemente para que possamos ter uma resolução o mais breve possível".
Esta situação acontece tendo em conta que as reservas de água do municipio estão baixas, numa altura de maior procura "está a haver consumo superior à capacidade de captação que temos. E este aumento faz com que não consigamos ter a água na quantidade que desejamos para fazer o abastecimento de forma normal".
Petição exige medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água
Os peticionários pedem ainda uma intervenção urgente para que este problema seja resolvido com a maior brevidade possível e manifestam-se "profundamente preocupados e indignados perante as frequentes interrupções no abastecimento de água" que têm afetado parte do concelho de Almada