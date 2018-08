Distritos de Beja e Évora e Madeira sob aviso amarelo devido ao calor

Lusa25 Ago, 2018, 08:18 | País

De acordo com informação disponibilizada no `site` do IPMA, os distritos de Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo até às 20:59 de domingo e as ilhas do arquipélago da Madeira até às 20:59 de hoje.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

O IPMA prevê para hoje no continente "céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir do início da tarde".

O vento irá soprar "forte no litoral oeste e terras altas" e deverá verificar-se uma "descida de temperatura nas regiões Norte e Centro".

O IPMA prevê ainda "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.

Descida de temperatura nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 12 graus centígrados, em Braga, e os 24, em Faro. Já as máximas variam entre os 23 graus, em Aveiro, e os 27 em Beja e Évora.

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê "céu em geral pouco nublado e vento fraco a moderado.

No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 22 e 30 graus centígrados.