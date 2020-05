Divulgada a tabela da lotação máxima para algumas praias portuguesas

É uma tabela relativa às regiões do Algarve, Tejo e Oeste. A praia da Nazaré, uma das maiores do país, pode ter até 17.100 banhistas em simultâneo, mas o número já é contestado pelo presidente da câmara local. No Algarve, destacam-se Monte Gordo e Faro, com lotação máxima prevista de 12 mil e 600 pessoas.