Documentos secretos na `darkweb`. NATO pede explicações a Portugal

De acordo com o Diário de Notícias, centenas de documentos secretos enviados pela NATO a Portugal foram encontrados à venda no submundo da internet, a chamada 'darkweb'.



O primeiro-ministro só soube do caso porque foi informado pelos serviços secretos dos Estados Unidos.



A NATO já pediu explicações ao Governo Português.