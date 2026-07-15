Dois arguidos da operação "Mayday" nos Açores com penas de 10 e 14 anos de prisão
Todos os arguidos acusados de aceder indevidamente ao subsídio social de mobilidade nos Açores, no âmbito da operação "Mayday", foram hoje condenados, alguns a pena suspensa, sendo as penas mais elevadas de 10 e 14 anos de prisão efetiva.
Na leitura do acórdão, a juíza que presidiu ao coletivo do Juízo Central Cível e Criminal de Angra do Heroísmo, disse que foram dados como provados os crimes de associação criminosa, especulação, falsificação de documentos, branqueamento e burla qualificada de que estavam acusadas duas empresas e 22 arguidos.
Em causa estão duas agências de viagens, com sede na ilha Terceira, a Dias Estridentes e a Fly Dreams, que, segundo a acusação, vendiam passagens a preços abaixo do valor de mercado, mas depois emitiam segundas faturas a valores acima dos adquiridos às companhias aéreas para solicitarem reembolsos do subsídio social de mobilidade.