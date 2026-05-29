Dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal regressaram a França esta sexta-feira

Em informação enviada à RTP, o tribunal adianta ainda que a viagem foi “organizada e acompanhada pelas autoridades francesas e portuguesas”, com o objetivo de garantir o bem-estar das duas crianças.



"Realça-se a extraordinária cooperação entre as diversas entidades envolvidas e o seu empenho em salvaguardar o superior interesse destas crianças num momento tão difícil das suas vidas, esperando que o futuro lhes reserve muitas alegrias e a segurança e afeto que merecem", lê-se ainda na informação do tribunal.





Segundo a decisão do Tribunal de Setúbal, os menores vão ficar ao cuidado dos serviços de apoio social de Colmar enquanto se procede à "avaliação de familiares ou terceiros com vista a aferir as condições" para os acolher.





As duas crianças francesas de 4 e 5 anos foram abandonadas na zona de Alcácer do Sal. Foram encontradas por um popular ao final da tarde de terça-feira, dia 19 de maio, já ao final da tarde, quando vagueavam sozinhas junto à estrada que liga a Comporta e Alcácer do Sal.





A mãe dos dois menores e o companheiro estão a cumprir prisão preventiva após decisão do Tribunal de Setúbal.











