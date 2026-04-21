Dois militares da GNR feridos num tiroteio em aldeia de Viseu

Fonte oficial da GNR adianta que uma equipa de vários militares fazia buscas numa casa por posse de arma proibida, quando o suspeito se barricou dentro da habitação e disparou sobre dois dos militares da GNR.



Os militares ficaram feridos, embora sem gravidade. Foram assistidos no local e depois encaminhados para uma unidade hospitalar.



O suspeito entregou-se entretanto às autoridades.



A investigação do tiroteio está entregue à Polícia Judiciária.

