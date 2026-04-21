País
Dois militares da GNR feridos num tiroteio em aldeia de Viseu
Dois militares da GNR ficaram feridos num tiroteio esta manhã, por volta das sete e meia da manhã, numa aldeia do concelho de Viseu.
Fonte oficial da GNR adianta que uma equipa de vários militares fazia buscas numa casa por posse de arma proibida, quando o suspeito se barricou dentro da habitação e disparou sobre dois dos militares da GNR.
Os militares ficaram feridos, embora sem gravidade. Foram assistidos no local e depois encaminhados para uma unidade hospitalar.
O suspeito entregou-se entretanto às autoridades.
A investigação do tiroteio está entregue à Polícia Judiciária.
Os militares ficaram feridos, embora sem gravidade. Foram assistidos no local e depois encaminhados para uma unidade hospitalar.
O suspeito entregou-se entretanto às autoridades.
A investigação do tiroteio está entregue à Polícia Judiciária.