País
Dois militares feridos em incidente em curso de paraquedismo em Tancos
Dois militares ficaram feridos durante um salto de paraquedas na manhã desta terça-feira, em Tancos, no âmbito do curso de paraquedismo.
(em atualização)
O incidente foi anunciado pelo exército, que afirma que foram acionados os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, sendo posteriormente evacuados para unidade hospitalar.
O exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares.
“O Exército acompanha a situação e prestará os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários”, acrescenta em comunicado, sem adiantar mais detalhes.
“O Exército acompanha a situação e prestará os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários”, acrescenta em comunicado, sem adiantar mais detalhes.
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