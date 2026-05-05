Dois militares feridos em incidente em curso de paraquedismo em Tancos

(em atualização)





O incidente foi anunciado pelo exército, que afirma que foram acionados os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, sendo posteriormente evacuados para unidade hospitalar.





O exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares.



“O Exército acompanha a situação e prestará os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários”, acrescenta em comunicado, sem adiantar mais detalhes.



