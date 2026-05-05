Dois militares feridos em incidente em curso de paraquedismo em Tancos

Dois militares feridos em incidente em curso de paraquedismo em Tancos

Dois militares ficaram feridos durante um salto de paraquedas na manhã desta terça-feira, em Tancos, no âmbito do curso de paraquedismo.

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(em atualização)

O incidente foi anunciado pelo exército, que afirma que foram acionados os meios de emergência médica, tendo os militares sido assistidos no local por equipas do Exército e do INEM, sendo posteriormente evacuados para unidade hospitalar.

O exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares.

“O Exército acompanha a situação e prestará os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários”, acrescenta em comunicado, sem adiantar mais detalhes.

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