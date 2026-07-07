Dois mortos e 16 feridos em acidente com autocarro em Agualva-Cacém

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Duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas num acidente com um autocarro da Carris Metropolitana junto à estação de comboio em Agualva-Cacém, Sintra, na manhã desta terça-feira.





As duas vítimas mortais encontravam-se na paragem de autocarros e terão sido atropeladas. De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), citado pela Lusa, as vítimas mortais são duas mulheres entre os 30 e 40 anos.







Francisco Alves, comandante da divisão da PSP, adiantou que os feridos estão a ser encaminhados para os hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier. O condutor do autocarro está a receber assistência médica.



A PSP fala num "embate muito violento" e adiantou que as causas do acidente estão a ser investigadas.



O condutor do autocarro está a receber assistência médica.

O acidente ocorreu pelas 09h42 desta terça-feira, na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, e pelas 10h40 estavam no local 35 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém, Belas e Queluz, apoiados por 16 viaturas, entre elas duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação - dos hospitais Amadora-Sintra e S. Francisco Xavier, segundo a agência Lusa.





Foi ainda enviada para o local uma unidade móvel de intervenção psicológica de emergência. Seis pessoas a ser assistidas pelos psicólogos do INEM.





Segundo o comandante dos bombeiros, no local estão 30 veículos e 57 operacionais.

Carris a "colaboral integralmente"

O presidente da República já contactou o autarca de Sintra para obter mais informações e lamentar as duas vítimas mortais.





O ministro da Admnistração Interna lamenta a tragédia e agurda o resultado da investigação.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifestou “o seu mais profundo pesar” pelo acidente e afirma que a “prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas”.



“As causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação”, acrescenta em comunicado, garantindo estar “em permanente articulação com o operador Viação Alvorada, os serviços de emergência e as autoridades competentes, colaborando integralmente para o apuramento das circunstâncias do acidente”.