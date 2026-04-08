Dois mortos no despiste que causou incêndio no centro de Coimbra

Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, as operações ainda decorriam às 08:00, na avenida Sá da Bandeira, junto à praça da República, com 40 operacionais e 14 viaturas.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra disse à Lusa que se tratava de "uma situação preocupante, devido à libertação de gás e combustão violenta".