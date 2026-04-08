País
Dois mortos no despiste que causou incêndio no centro de Coimbra
O despiste de uma viatura ligeira contra uma instalação de gás provocou esta quarta-feira a morte a dois ocupantes do veículo e um incêndio no centro de Coimbra, existindo pelo menos mais dois feridos.
Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, as operações ainda decorriam às 08:00, na avenida Sá da Bandeira, junto à praça da República, com 40 operacionais e 14 viaturas.
Fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra disse à Lusa que se tratava de "uma situação preocupante, devido à libertação de gás e combustão violenta".
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