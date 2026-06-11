Dominado fogo numa área de mato em Odemira

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que o fogo "está 100% dominado" desde as 23:30 de quarta-feira.

O alerta para o incêndio, numa área de mato na freguesia de São Luís, foi dado às 11:49.

Durante a tarde, referiu o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, os bombeiros tiveram que defender das chamas um monte onde residem dois homens.

"Não ofereceu qualquer perigo, nem para os habitantes nem para os animais", porque, graças à intervenção dos bombeiros, "o incêndio contornou o monte", adiantou.

Às 03:30, encontravam-se ainda no terreno 72 operacionais apoiados por 30 veículos.