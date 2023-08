Um incêndio deflagrou numa zona de mato e floresta na Picota, concelho de Monchique. O vento dificultou o combate as chamas.

Mais de 350 operacionais apoiados por quatro meios aéreos estiveram envolvidos no combate.



Nenhuma habitação esteve em risco e apenas uma pessoa foi retirada por precaução.



O incêndio ficou dominado ao início da noite, como relatou a repórter da RTP no local, Diana Santos Gomez, acompanhada pelo repórter de imagem Nuno Sabino.



Os bombeiros mantinham-se no terreno para evitar reacendimentos.