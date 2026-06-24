Dores lombares afetam um terço da população e lideram doenças crónicas em 2025

Segundo o Inquérito Nacional de Saúde 2025, do Instituto Nacional de Estatística (INE), as dores lombares afetaram, no ano passado, 3,2 milhões de residentes com 15 ou mais anos, quase um terço da população em estudo, sendo também uma das doenças crónicas que mais afeta os jovens (25 aos 34 anos).

"Eram também relevantes as proporções de pessoas que referiram ter hipertensão arterial (25,6%), colesterol elevado (23,8%), dores cervicais ou outros problemas crónicos no pescoço (21.6%), alergias (20,2%) e artrose (19%)", salientou o INE nos resultados do inquérito realizado no 4.º trimestre de 2025.

Segundo o INE, cada uma das seis principais doenças crónicas referidas afetava uma proporção maior de mulheres do que de homens, especialmente artroses (25,9% de mulheres e 11,8% de homens), dores cervicais (27,8% de mulheres e 15,1% de homens) e dores lombares (37,1% de mulheres e 26,1% de homens).

Os dados revelam também que em 2025 mais de metade da população adulta (57,1%) tinha excesso de peso ou obesidade, ou seja, um índice de massa corporal (IMC) de 25 ou mais kg/m2.

A obesidade e a pré-obesidade atingiram, respetivamente, 1,7 milhões e 3,8 milhões de pessoas com 18 ou mais anos.