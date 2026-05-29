Doze detidos em Braga, no Porto e em Aveiro por produção e tráfico de canábis

Em comunicado, a PJ refere que na operação "Rota Secreta", realizada nas zonas de Braga, do Porto e de Aveiro, foram detidos "12 cidadãos estrangeiros [oito homens e quatro mulheres], fortemente indiciados de integrarem um grupo criminoso organizado, que se dedicava à produção (indoor) de grandes quantidades de canábis, para posterior distribuição por vários países".

Além das detenções, a operação policial permitiu "desmantelar duas unidades de produção de canábis em grande escala, instaladas em dois armazéns de grandes dimensões nos distritos do Porto e de Aveiro".

"Foram ainda apreendidos 190 quilogramas de canábis, já devidamente tratada e acondicionada em embalagens a vácuo, que, atendendo à quantidade e grau de pureza, estima-se que dariam para cerca de 900 mil doses individuais", lê-se no comunicado.

A PJ apreendeu também cinco mil plantas de canábis e inúmeros equipamentos utilizados para a produção daquele tipo de estupefaciente, em ambiente de luminosidade, temperatura e humidade controlado, destacando o elevado nível de sofisticação das estruturas desmanteladas.

Os detidos, oito homens e quatro mulheres, com idades entre os 29 e os 63 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém.

As investigações prosseguem.

A operação "Rota Secreta" contou com a colaboração da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga, do Laboratório de Polícia Científica e da Unidade de Armamento e Segurança.