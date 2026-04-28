Doze distritos de Portugal continental com aviso amarelo. Temperaturas máximas descem

O IPMA prevê que o período de maior instabilidade meteorológica seja entre o meio-dia e as 21 horas.

Máximas descem

As temperaturas máximas vão descer significativamente na quarta-feira podendo ser de menos 08 graus Celsius em algumas regiões do continente, quebrando-se a possibilidade de uma onda de calor.





A meteorologista Maria João Frada refere que o dia de hoje ainda será abafado, "mas a partir da tarde, o vento vai rodar para quadrante oeste e vamos ter uma entrada de vento do mar e vai baixar a temperatura", explicou.



De acordo com a meteorologista do IPMA, na quarta-feira, a temperatura máxima vai ter uma nova descida, mas mais acentuada em vários locais, principalmente nas regiões do norte e centro e Alto Alentejo de 5, 7 e 8 graus e no Baixo Alentejo e Algarve de 4 graus celsius.



"A partir do início da manhã de hoje vamos ter um agravamento do estado do tempo com precipitação forte, que pode ser acompanhada de granizo e trovoada generalizada. Temos já emitido aviso amarelo de precipitação e trovoada em praticamente todo o território, com exceção de Leiria, Setúbal, Lisboa e Faro", indicou.



O aviso amarelo é válido para Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre.