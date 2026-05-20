Duas crianças encontradas sozinhas na estrada entre Alcácer do Sal e Comporta

O Ministério Público confirmou esta quarta-feira à RTP que a situação "deu entrada no Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém" esta manhã.





Acrescenta que se trata de um "procedimento judicial urgente, previsto no art.º 92.º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo", aguardando-se decisão judicial.





As duas crianças têm nacionalidade francesa, confirmou a GNR em resposta à RTP.





Quem encontrou as crianças avançou à RTP que foram deixados com vendas nos olhos e estavam no meio da estrada. Cada um tinha uma mochila, com uma muda de roupa, uma laranja e uma garrafa de água.

"As crianças foram conduzidas ao hospital, onde se encontram em observação", aponta ainda o Ministério Público.