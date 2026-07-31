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Duas de quatro residências falham prazo no PRR. Politécnico de Bragança espera evitar penalizações
A um mês de terminarem os prazos de execução das obras financiadas do PRR, duas residências estudantis serão entregues dentro do prazo, outras duas não.
São quatro residências, uma em Bragança, outra em Chaves e duas em Mirandela, cidades onde o Politécnico também tem escolas.
O financiamento do PRR é de 18.8 milhões e o investimento adjudicado passa os 21 milhões. Orlando Rodrigues acrescenta a utilidade social dos projetos e defende que os atrasos, ainda que pequenos, não são culpa da Instituição e que cumpriram à risca as regras de contratação pública.