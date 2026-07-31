Duas de quatro residências falham prazo no PRR. Politécnico de Bragança espera evitar penalizações

São quatro residências, uma em Bragança, outra em Chaves e duas em Mirandela, cidades onde o Politécnico também tem escolas.





O financiamento do PRR é de 18.8 milhões e o investimento adjudicado passa os 21 milhões. Orlando Rodrigues acrescenta a utilidade social dos projetos e defende que os atrasos, ainda que pequenos, não são culpa da Instituição e que cumpriram à risca as regras de contratação pública.





A direção da Politécnico de Bragança não pensa sequer em poder vir a ser penalizada porque o que falta é muito pouco e o instituto também investiu dinheiro próprio.