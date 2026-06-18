Duas linhas do Metro de Lisboa abertas até às 2h30 sábado e domingo para o Rock in Rio Lisboa

Tal como em edições anteriores do festival, que se realiza de dois em dois anos, o serviço do Metro de Lisboa será prolongado, com as linhas que ligam Telheiras ao Cais do Sodré (Verde) e São Sebastião ao Aeroporto (Vermelha) a funcionar até mais tarde, “com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens, reforçando a oferta de transporte público disponível para quem se desloca ao festival”, de acordo com o Metropolitano de Lisboa, num comunicado hoje divulgado.



O 11.º Rock in Rio Lisboa acontece no Parque Tejo, um recinto ao ar livre em frente ao rio Tejo, próximo da ponte Vasco da Gama, na zona oriental de Lisboa.



A estação de metro mais próxima do recinto é a Oriente, onde haverá um serviço de ‘shuttles’ da Carris, que asseguram a ligação ao Parque Tejo.



O Metro de Lisboa, “com o objetivo de facilitar as deslocações, reduzir tempos de espera e evitar filas, recomenda a utilização de cartão bancário ‘contactless’, que permite o pagamento e validação direta da viagem nos validadores da rede, sem necessidade de aquisição prévia de título de transporte”.



De acordo com informação divulgada pela organização do festival, os ‘shuttles’ da Carris irão funcionar entre as 12:00 e as 03:00 em cada um dos dias, podendo o bilhete ser adquirido no 'site' do Rock in Rio Lisboa e na 'app' Navegante.



A organização aconselha o uso de transportes públicos para se chegar ao recinto e alerta para alterações de trânsito durante os dias do festival, “com a implementação de fortes restrições à circulação de entrada na zona Norte da freguesia do Parque das Nações, designadamente nas artérias adjacentes ao Parque Tejo, e no Bairro do Forte, em Sacavém”.



Estas alterações acontecem “com o objetivo de diminuir os constrangimentos de circulação verificados na 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, e facilitar a circulação viária no decurso do evento”.



Outra forma de chegar ao recinto será de comboio. A estação de Sacavém, a sete minutos a pé do recinto, é servida pelas Linhas de Sintra e da Azambuja dos Urbanos de Lisboa e por serviços regionais da CP.



Segundo informação disponível no 'site' da CP, na madrugada de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira, haverá comboios especiais nas linhas de Sintra e da Azambuja: de Sacavém rumo a Sintra partem às 00h30, 1h00, 1h30, 2h00 e 2h30; de Sacavém rumo à Azambuja partem à 1h15 e 1h45.



A Fertagus, que assegura a ligação ferroviária entre as margens Norte e Sul do Tejo, terá um comboio especial, com partida da estação Roma-Areeiro, às 1h55 nas noites de sábado para domingo e de domingo para segunda-feira.



Quem optar por fazer a ligação de barco, pode contar com viagens da Transtejo Soflusa até às 2h30 na travessia Cais do Sodré-Cacilhas, e até às 2h00 no sentido Terreiro do Paço-Barreiro. Os barcos da Transtejo Soflusa começam a navegar às 5h00.



O 11.º Rock in Rio Lisboa realiza-se em dois fins de semana. O primeiro acontece no sábado e no domingo, dois dias com lotação esgotada, e o segundo nos dias 27 e 28 de junho.



Nesta edição, o festival conta com a atuação de artistas e bandas como Katy Perry, Linkin Park, Cypress Hill, Calema, Cindy Lauper, Rod Stewart, Sepultura, 21 Savage, Central Cee, Joss Stone, Matuê, Xutos & Pontapés, Kaiser Chiefs e Carlão, entre muitos outros.

