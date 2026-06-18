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Duas mulheres encontradas mortas em casa na Trofa
Aconteceu na Trofa, distrito do Porto, e os corpos apresentavam sinais de decomposição em estado avançado.
Duas mulheres foram encontradas mortas, esta quinta-feira, no interior de uma habitação na Trofa, no distrito do Porto, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.
De acordo com a mesma fonte, os operacionais foram chamados ao local cerca das 10h30, a pedido da Polícia Judiciária, para proceder à abertura da porta da residência.
Os corpos apresentavam sinais de decomposição em estado avançado.
Segundo informações avançadas por outros meios, as vítimas serão mãe e filha, com cerca de 80 e 60 anos, que não eram vistas há vários meses, situação que terá levantado suspeitas junto da vizinhança.
O alerta terá sido dado por uma vizinha, após estranhar a ausência prolongada das duas mulheres e o facto de a habitação se manter encerrada há bastante tempo.