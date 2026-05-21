País
Duques de Edimburgo visitam Portugal no início de junho
O príncipe Eduardo e a mulher, Sofia, duque e duquesa de Edimburgo, vão visitar Portugal entre 1 e 3 de junho, para celebrar o 640.º aniversário do Tratado de Windsor.
Num comunicado emitido esta quinta-feira, a casa real britânica anunciou que os duques de Edimburgo vão visitar Portugal para assinalar o 640.º aniversário do Tratado de Windsor, “que fundamenta a aliança diplomática mais antiga do mundo”.
O programa da visita vai incluir eventos relacionados com "oportunidades para a juventude, inclusão no desporto e Mulheres, Paz e Segurança", entre Lisboa e Porto.
Eduardo e Sofia vão ainda visitar locais históricos "que refletem o património do Reino Unido e de Portugal, a par de encontros com estudantes e organizações comunitárias" e entidades que mostram parcerias inovadoras.
Esta é a primeira visita de um membro da monarquia britânica a Portugal desde 2011, quando o Rei Carlos III e a Rainha Camila, na altura Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha, visitaram o país. O príncipe André visitou Portugal em maio de 2005, acompanhado pela mulher, e junho de 2009, sozinho.
O casal tinha antes os títulos de conde e a condessa de Wessex, tendo recebido os novos títulos de Duque e a Duquesa de Edimburgo em 2023. O príncipe Eduardo é o quarto e mais novo filho da rainha Isabel II e do príncipe Filipe, sendo o irmão mais novo do rei Carlos III.
O Tratado de Windsor, assinado a 9 de maio de 1386, consolidou as relações entre Portugal e o Reino Unido, considerada a aliança diplomática mais antiga em vigor.
Em 2023, o antigo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Londres para participar com o Rei Carlos III numa cerimónia para celebrar a aliança luso-britânica, a propósito do aniversário do Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372.
O Tratado de Windsor foi selado pelo casamento do Rei João I e Filipa de Lencastre, que se tornou Rainha de Portugal.
O programa da visita vai incluir eventos relacionados com "oportunidades para a juventude, inclusão no desporto e Mulheres, Paz e Segurança", entre Lisboa e Porto.
Eduardo e Sofia vão ainda visitar locais históricos "que refletem o património do Reino Unido e de Portugal, a par de encontros com estudantes e organizações comunitárias" e entidades que mostram parcerias inovadoras.
Esta é a primeira visita de um membro da monarquia britânica a Portugal desde 2011, quando o Rei Carlos III e a Rainha Camila, na altura Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha, visitaram o país. O príncipe André visitou Portugal em maio de 2005, acompanhado pela mulher, e junho de 2009, sozinho.
O casal tinha antes os títulos de conde e a condessa de Wessex, tendo recebido os novos títulos de Duque e a Duquesa de Edimburgo em 2023. O príncipe Eduardo é o quarto e mais novo filho da rainha Isabel II e do príncipe Filipe, sendo o irmão mais novo do rei Carlos III.
O Tratado de Windsor, assinado a 9 de maio de 1386, consolidou as relações entre Portugal e o Reino Unido, considerada a aliança diplomática mais antiga em vigor.
Em 2023, o antigo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Londres para participar com o Rei Carlos III numa cerimónia para celebrar a aliança luso-britânica, a propósito do aniversário do Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372.
O Tratado de Windsor foi selado pelo casamento do Rei João I e Filipa de Lencastre, que se tornou Rainha de Portugal.
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