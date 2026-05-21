Duques de Edimburgo visitam Portugal no início de junho

O príncipe Eduardo é o quarto e mais novo filho da rainha Isabel II e do príncipe Filipe, sendo o irmão mais novo do rei Carlos III.

O programa da visita vai incluir eventos relacionados com "oportunidades para a juventude, inclusão no desporto e Mulheres, Paz e Segurança", entre Lisboa e Porto., quando o Rei Carlos III e a Rainha Camila, na altura Príncipe de Gales e Duquesa da Cornualha, visitaram o país. O príncipe André visitou Portugal em maio de 2005, acompanhado pela mulher, e junho de 2009, sozinho.O casal tinha antes os títulos de conde e a condessa de Wessex, tendo recebido os novos títulos de Duque e a Duquesa de Edimburgo em 2023.Em 2023, o antigo presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Londres para participar com o Rei Carlos III numa cerimónia para celebrar a aliança luso-britânica, a propósito do aniversário do Tratado de Tagilde, assinado em 10 de julho de 1372.O Tratado de Windsor foi selado pelo casamento do Rei João I e Filipa de Lencastre, que se tornou Rainha de Portugal.