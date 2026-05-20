Durão Barroso diz que nas Base das Lajes "o que Portugal está a fazer, é o que sempre fez"

O também antigo presidente da Comissão Europeia refer ainda que até podem surgir dúvidas sobre algumas decisões que os aliados tomam, “mas os aliados não são só para as boas decisões”, sublinha.





Em declarações à SIC Notícias e Rádio Renascença, em Estrasburgo, “Portugal está a fazer o que sempre fez, como todos os governos democráticos, a seguir ao 25 de abril, que é estar do lado do nosso aliado que são os Estados Unidos”.Durão Barroso acredita que qualquer partido na oposição faria o mesmo, se estivesse ao leme do país, como sempre fez.