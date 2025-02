"É bom que a justiça funcione assim", afirma Marcelo sobre captura de fugitivos

"É uma boa notícia para a justiça, é uma boa notícia para os portugueses, porque acabou por suceder muito mais rapidamente do que alguns pensariam, e é bom que a justiça funcione assim", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, após questionado pelos jornalistas, em Praga, no fim da sua visita oficial à República Checa.

Interrogado, depois, por outro lado, se está preocupado com sucessivas notícias de casos judiciais que envolvem políticos, o chefe de Estado destacou uma vez mais a "boa notícia para a justiça e para os portugueses" dos dois reclusos capturados em Espanha, como sinal de que "a justiça continua todos os dias".

"Quer dizer, a justiça não existe apenas quando há campanhas eleitorais ou pré-campanhas eleitorais, quando há eleições, quando há decisões políticas do parlamento, do Governo ou do Presidente da República", prosseguiu.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que alguns processos parecem "muito longos e duram muitos anos".

"Mas, muito longos ou pouco longos, porque há matérias mais fáceis e mais difíceis de investigar, a justiça tem o seu tempo, e esse tempo pode coincidir com o tempo político ou pode não coincidir", acrescentou.

Rodolfo Lohrman, cidadão argentino, de 59 anos, e Mark Roscaleer, britânico, de 35, os últimos dois de cinco reclusos que tinham fugido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, no distrito de Lisboa, foram hoje capturados em Alicante, Espanha, anunciou a Polícia Judiciária.

Além de Rodolfo Lohrman e Mark Roscaleer, tinham fugido em 07 de setembro de 2024 do da prisão de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho da Azambuja, os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira e o georgiano Shergili Farjiani.

Fábio Loureiro, de 33 anos, foi capturado em 07 de outubro em Tânger, Marrocos, e aguarda extradição para continuar a cumprir a pena de 25 anos a que tinha sido condenado.

Um mês mais tarde, Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos, e condenado a 24 anos de prisão, foi detido numa casa numa pequena localidade do concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real.

Shergili Farjiani, de 40 anos, a quem fora aplicada uma pena de sete anos, foi capturado em Itália em 10 de dezembro de 2024.