"É preciso criar confiança para que as crianças regressem à escola"

Os jardins de infância reabrem esta segunda-feira com regras muito apertadas. O ministro da Educação visitou esta manhã a Escola Básica e Jardim de Infância José Cardoso Pires, em Almada. Tiago Brandão Rodrigues considera que "é preciso criar confiança para que as crianças regressem à escola.