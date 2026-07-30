Eclipse solar esgota hotelaria em Bragança

Eclipse solar esgota hotelaria em Bragança

Se está a pensar deslocar-se à região de Bragança para ver o eclipse do sol, que acontece no dia 12 de agosto, saiba que será já muito difícil encontrar alojamento para dormir. Grande parte da hotelaria e casas da região começaram a ser reservadas em janeiro.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rafael Padeiro - Unsplash

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Alguns proprietários revelam-se surpreendidos com a atração que o fenómeno provoca e revelam que se imaginassem tinham se preparado com maior atenção.

Afonso de Sousa - RTP Antena 1
Bragança é a única cidade em Portugal onde se vai poder ver este eclipse na totalidade, principalmente em duas aldeias do Parque Natural de Montesinho.

O fenómeno tem despertado interesse mundial por ser o primeiro visível na Europa desde 1999.



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