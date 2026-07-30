Eclipse solar esgota hotelaria em Bragança

Alguns proprietários revelam-se surpreendidos com a atração que o fenómeno provoca e revelam que se imaginassem tinham se preparado com maior atenção.



Afonso de Sousa - RTP Antena 1 Afonso de Sousa - RTP Antena 1

Bragança é a única cidade em Portugal onde se vai poder ver este eclipse na totalidade, principalmente em duas aldeias do Parque Natural de Montesinho.





O fenómeno tem despertado interesse mundial por ser o primeiro visível na Europa desde 1999.